Dawno minęły czasy, kiedy marynarki nosiłyśmy od 9 do 17 i kojarzyły nam się jedynie ze sztywnym, biurowym dress code’em. Teraz są mocnym trendem i punktem wyjścia do udanych stylizacji. Od kilku sezonów najpopularniejsze są te w wersji oversize — pudełkowe, z przerysowaną linią ramion, sprawiające wrażenie, jakby były o dwa razy rozmiary za duże. Chociaż ich luźny i szeroki fason z definicji nie ma nic wspólnego z kobiecością i elegancją, to nic bardziej mylnego — odpowiednio wystylizowane, mogą wyglądać i bardzo sexy, i z klasą.

Jak się z nimi obchodzić, żeby uzyskać modny look, pokazują nam w swoich stylizacjach dziewczyny z branży. Zakładają je m.in. na sukienkę, crop top, koronkowy biustonosz, a w okresie przejściowym, wykorzystują jako kurtkę. Możliwości jest mnóstwo i co najlepsze — w każdym wydaniu wyglądają świetnie. Zobacz, jak marynarki oversize w sezonie wiosna-Iato 2022 stylizują najpopularniejsze it-girls.

Spis treści:

Marynarki oversize doskonale sprawdzą się w codziennych stylizacjach np. do jeansów i basicowego t-shirtu. To niezobowiązujący zestaw na każdą okazję — na kawę z przyjaciółmi, do pracy i na wieczorny event. Wtedy tylko sneakersy lub mokasyny zmień na sandały na obcasie i jesteś gotowa na błysk fleszy.

Jeansy możesz zastąpić innym dołem np. spodniami z szerokimi nogawkami, rurkami lub legginsami. Miksuj, jak tylko ci się podoba i jak ci wygodnie. Kolejny plus? Szeroki krój jest ekstremalnie komfortowy, więc jeśli szykuje ci się intensywny dzień, taki zestaw to najlepsza opcja.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Marynarka oversize świetnie odnajdzie się w wieczorowych kreacjach. Wie coś na ten temat niemiecka blogerka i stała bywalczyni Tygodni Mody, Leonie Hanne. Wystarczy spojrzeć na jej stylizacje - robi to po mistrzowsku.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Marynarkę oversize możesz też stylizować jako sukienkę. Pozostaw ją w takiej formie, jak jest, zepnij paskiem w talii lub przełam modnym w tym sezonie gorsetem. Jeśli zajrzysz na Pinterest, szybko się zorientujesz, że jest to jeden z ulubionych looków dziewczyn.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Marynarka w wersji XXL dobrze wypadnie również w parze z krótkim dołem — spódnicą lub sukienką mini, kolarkami, szortami. W sezonie wiosna-lato 2022 mocnym trendem są garnitury w tym stylu — szeroka góra i odsłonięte na maksa nogi, więc korzystaj. Zestaw świetny zarówno na co dzień, jak i na wieczorny koktajl.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

