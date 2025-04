Marynarka to bardzo uniwersalny element garderoby, który sprawdzi się w wielu sytuacjach. Klasyczna w czarnym kolorze będzie idealna do formalnej stylizacji na co dzień. Wzorzysta w duecie z przecieranymi dżinsami sprawdzi się podczas imprezy ze znajomymi, a wyszywana cekinami będzie świetnym uzupełnieniem wieczorowej stylizacji. Czy te przykłady przekonały was, że każda kobieta powinna mieć w swojej szafie kilka modeli marynarek?

Modne marynarki na jesień 2015

Wśród najnowszych propozycji znanych marek udało się nam wypatrzeć kilka fasonów, które chciałybyśmy mieć w swoich szafach. Bardzo spodobał się nam srebrny żakiet zdobiony połyskującymi cekinami i kolorowa marynarka z roślinnym motywem - te modele pochodzą z najnowszej kolekcji marki Mango.

Oczywiście nie zapomniałyśmy o klasyce... W oko wpadła nam dwurzędowa marynarka z jesienno-zimowych propozycji H&M. Naszej uwadze nie umknął również czarny model o nieco dłuższym fasonie z kolekcji Vila - ubrania tej marki dostępne są w sklepie internetowym Zalando.pl

#MANGOPremium Collection: Now available on mango.com/Premium and in selected stores. Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika MANGO (@mango) 14 Lip, 2015 o 11:51 PDT

