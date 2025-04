Uwielbiamy jasne marynarki! Są idealne na wiosnę i lato, bo rozjaśnią nawet czerń czy szarość. Są bardzo uniwersalne, ale nie musisz stawiać na biel, która jak wiadomo, pasuje do wszystkiego. Jeśli w twojej szafie królują cieplejsze kolory, postaw na marynarkę beżową, albo ecru. Jeśli zaś uwielbiasz pastele, wybierz pudrowy róż.

Jasne marynarki - dlaczego to must have?

Odpowiedź jest prosta - jasne marynarki wiosną i latem założysz niemal do wszystkiego! Będą idealne do biura w połączeniu z cygaretkami, na wiosenny spacer nadadzą się do maksi sukienki, a na weekend możesz nosić je do dżinsów, trampek i t-shirtu. Już je pokochałaś?

Zobacz nasz przegląd jasnych marynarek na ten sezon: