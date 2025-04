W sezonie jesień-zima 2017/2018 krata jest wszędzie. Oczywiście można zaryzykować i powiedzieć, że to ponadczasowy wzór i jest obecny w każdym sezonie jesienno-zimowym, ale w tym roku pojawia się wyjątkowo często.

Marynarka w kratę na jesień 2017

Na pokazach były widoczne płaszcze, sukienki, spodnie, spódnice i marynarki w kratę. Jednak te ostatnie wyszły na prowadzenie i są największym hitem sezonu jesień-zima 2017/2018.

Marynarka w kratę to świetna propozycja dla wszystkich kobiet, które uwielbiają ubrania w męskim stylu. Wystarczy tylko rzucić okiem, aby wiedzieć, że najmodniejsze marynarki wyglądają, jak pożyczone od chłopaka, brata, narzeczonego lub męża. Króluje fason oversize i dwurzędowe zapięcie.

fot: screen Instagram

Najlepiej wybierać modele, które są zdobione delikatną kratą w szarym kolorze. Podobne żakiety można było zobaczyć na wybiegach u Fendi czy Aleksandra Wanga. Modna jest również większa krata, ale najlepiej w czarno-białym kolorze. Taka wersja królowała m.in. u Chanel.

W sezonie jesień-zima 2017/2018 kratę nosimy od stóp do głów. Możecie ją zestawić ze spodniami, szortami lub spódnicą zdobioną tym samym wzorem. Jeżeli to dla was za dużo, to marynarkę noście do dżinsów z wysokim stanem, białego t-shirtu i elastycznych botków na niskim obcasie.

Gdzie kupić marynarkę w kratę?

Bez większego problemu znajdziecie je w popularnych sieciówkach. Znane marki odzieżowe podążają za najnowszymi trendami i bardzo szybko reagują na tendencje lansowane przez największe domy mody.

fot: 1. Marynarka w kratę Mango, cena, ok. 229,90 zł; 2. Marynarka w kratę Mango, cena, ok. 269,90 zł; 3. Marynarka w kratę Zara, cena, ok. 349 zł; 4.Marynarka w kratę Zara, cena, ok. 199 zł

