Marta Żmuda-Trzebiatowska

Widać, że 31-letnie Marcie Żmudzie-Trzebiatowskiej małżeństwo służy. Aktorka jest uśmiechnięta i promienna, jednym słowem wygląda zniewalająco.

W ostatnim czasie gwiazda pojawiła się na premierze filmu "Słaba płeć". Na tę okazję wybrała niezobowiązujący, a jednocześnie elegancki zestaw. Kobiece cygaretki, biały golf i szara marynarka za pupę, to stylizacja, która będzie idealna na obiad z rodzicami, biznesowe spotkanie, ale również na wieczorne spotkanie z przyjaciółmi. Wystarczy jedynie odpowiednio dobrać buty, torebkę i biżuterię.

Ubierz się jak gwiazda!



/ONS.pl/

Look zaproponowany przez Martę Żmudę-Trzebiatowską jest kobiecy, stylowy, a do tego uniwersalny. Dlatego postanowiłyśmy go odtworzyć, wykorzystując ubrania i dodatki dostępne obecnie w sklepach.

Białą koszulę i eleganckie spodnie wypatrzyłyśmy w H&M. Podobną szarą marynarkę znalazłyśmy w Zarze, a eleganckie zamszowe szpilki to propozycja włoskiej marki Mauro Leone (znajdziecie je w sklepie Follow me). Do tego jeszcze tylko designerska kopertówka Kenzo. Co myślicie o naszym zestawie?

