Marlu wiosna-lato 2016

Mamy dla was kolejną nowinkę z polską metką. A mianowicie nowości od Marlu na wiosnę i lato 2016. W sklepie marki znajdziemy w tym sezonie m.in.: klasyczne marynarki, kobiece garnitury, długie trencze noszone jako sukienki, kombinezony, szerokie spodnie typu szwedy, szmizjerki oraz klasyczne, jak i oversizowe bluzki. Wszystko co przyda nam się w tym sezonie by być modną.

Będąc we Florencji zawsze odwiedzam bibliotekę Polimody, mojej Alma Mater. Można tam znaleźć pierwsze wydania wszystkich modowych pism oraz albumy pełne fotografii i najróżniejsze książki, które na pozór nie maja nic wspólnego z modą. Spędziłam tam wiele godzin przeglądając je i kolekcjonując inspirację. Nie potrafię stwierdzić kiedy dokładnie pomysły pojawiają się w mojej głowie, ale po kilku dniach kolekcja była gotowa.

- mówi Agata Ula Rzepniewska

Marlu na wiosnę i lato 2016

fot. Agnieszka Kulesza i Łukasz Pik

Jedną z inspiracji najnowszej kolekcji tej polskiej marki jest obraz silnych kobiet lat 90., co widać w nowej sesji wizerunkowej. Autorami świetnych zdjęć jest duet Łukasz Pik i Agnieszka Kulesza. Twarzą sesji wizerunkowej została modelka Paulina Kube, zaś stylizacją zajęła się Karolina Gruszecka.

