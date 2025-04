Marlu to marka, która powstała z miłości do stylu i zamiłowania do pięknych materiałów. To brand, który nie uczestniczy w pogoni za trendami i ma własny styl, a wśród ich propozycji znajdziecie ponadczasową elegancję z nowoczesnym pazurem. My jesteśmy na tak!

Reklama

Marlu - kolekcja jesień-zima 2015/2016

W kolekcji znajdziecie kaszmirowe płaszcze, sukienki o wyraźnej architektonicznej konstrukcji, cygaretki i fantazyjnie skrojone żakiety. Głównym motywem kolekcji są ręcznie malowane i złocone pióra, które dodają nuty drapieżności minimalistycznym i klasycznym projektom. Ubrania Marlu wykonane są z najwyższej jakości tkanin sprowadzonych z Włoch – jedwabiu, wełny i skóry.

Oprócz regularnych, sezonowych kolekcjami, co miesiąc będą wprowadzane limitowane kolekcje, czyli unikalne projekty w bardzo ograniczonej ilości. Propozycje marki skierowane są do nowoczesnych, pewnych siebie i eleganckich kobiet, ceniących jakość i funkcjonalność ubioru. Kobieta Marlu mocno stąpa po ziemi i lubi skupiać na sobie spojrzenia innych.

Reklama

Więcej modnych propozycji na jesień 2015:

21 szałowych koszul w kratę

20 najładniejszych szalików na jesień

Wow! 16 kobiecych sukienek do pracy