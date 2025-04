Marks & Spencer wie jak sprawić, że nawet w czasie tak koszmarnej pogody można cieszyć się modą. Wiele z was na pewno ma ten sam problem co my. Nie chce nam się zbytnio stroić skoro i tak wszystko ukrywamy pod warstwami płaszczy i kurtek. Brytyjska marka wychodzi na przeciw temu jak w dobrym stylu spędzić ten czas. Przygotowała właśnie lookbook Casual Day, czyli dzień bez szpilek.

Zimowe propozycje Marks & Spencer

Czasem miło jest odpocząć od szpilek i zamienić ubrania w stylu glamour na miękki płaszcz, luźny sweter, ciepłe legginsy i wygodne buty. Całe mnóstwo miękkich, zimowych otulaczy można znaleźć w najnowszej, zimowej kolekcji marki. Wszystko utrzymane jest w stonowanych odcieniach szarości, które w tym sezonie są wyjątkowo na czasie.

W kolekcji Marks & Spencer znajdziecie wygodne spodnie dresowe, które sprawdza się również w pracy. Wystarczy sportowe buty (lub ciepłe kapcie), zamienić na stylowe botki. Do tego seria ciepłych płaszczy, wygodnych swetrów, które ukryją wszelkie niedoskonałości figury a także dzianiny.

To właśnie one muszą znaleźć się w naszych szafach. Styliści marki łączą spódnicę za kolano z wysokimi kozakami. Ten look bardzo w stylu lat 70. przypadnie do gustu orędowniczkom najnowszych trendów. Do tego moc dodatków. Jesieni ani zimy nie przetrwamy bez nakryć głowy i kilometrowych szalików. Piękne kapelusze i szale również znajdziecie w sklepach marki. Teraz tylko na zakupy!

