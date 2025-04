Marks & Spencer otwiera wakacyjny sezon nową odsłoną kolekcji Indigo, pełną ubrań w stylu boho, inspirowanych barwnym stylem życia artystycznej cyganerii.

Wakacyjne inspiracje od Marks & Spencer

Swobodna i awangardowa, czyli kobieta podczas letnich wyjazdów na wakacje, festiwali i plenerowych imprez. W kolekcji pełno jest romantycznych sukienek i inspirujących ubrań, które nosi się na cebulkę, im więcej warstw tym lepiej! W końcu wieczorem, przy ognisku może zrobić się chłodno. Do tego Luźne topy, nonszalanckie T-shirty, zwiewne, wzorzyste sukienki i przykuwające wzrok dodatki. To wszystko składa się na szałowe stylizacje. Zainspirować was mogą zdjęcia najnowszej kolekcji Indigo.

Zobaczcie więcej stylizacji Marks & Spencer na lato 2014: