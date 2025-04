Najnowsza kolekcja Marks & Spencer na jesień i zimę 2015/2016 to mozaika najnowszych trendów. W sklepach marki znajdziecie zarówno casualowe ciuchy na co dzień, ekstrawaganckie hity w stylu lat 70. jak i mięsiste swetry czy komplety na męską modłę. Wszystko czego modowa dusza zapragnie.

Marks & Spencer na jesień i zimę 2015/2016

Estetyka retro wychodzi na przeciw współczesności. Oryginalne wzory i letnie barwy zdobią zimowe ubrania nadając im lekkości i świeżości typowej dla ciepłych pór roku. To właśnie znajdziemy w linii Modern Muse. Zaś kolekcja Entwined to przede wszystkim tkaniny. Proste kroje i materiały, takie jak kaszmir i wełna. Wszystko utrzymane w szlachetnych, naturalnych barwach.

Kolejna linia to Noir. Intrygująca i tajemnicza, wieczorowe propozycje łączące wytworny aksamit z metalicznie połyskującymi tkaninami i hipnotyzującymi koronkami. To na wieczór a na co dzień kolekcja Elegant Bohemia - połączenie elegancji i nonszalanckiego stylu artystycznej bohemy.

Channel this season's delicate bohemian look in ditzy prints and delicate fabrics.

A na koniec kobiece garnitury, luźne stroje i szlachetne tkaniny z linii Softly Structured. Klimat wyrafinowanej elegancji budują tu płynne linie i miękkie, otulające sylwetkę warstwy. A bez tych nie obejdziemy się w tym sezonie! Kolorystyka tej sekcji to odcienie brązu, oberżyny i bordo.

