Marks & Spencer wraz ze swoją gwiazdą Rosie Huntington-Whiteley przedstawia najnowszą kolekcję - doskonałą na przełom sezonów. Linia "Normcore" to niewątpliwie coś więcej, niż tylko przelotny trend. Pozornie zwyczajny, normalny wygląd, jako sposób na wyróżnienie się z tłumu, wkroczył przebojem do świata mody. A wykreowały go takie domy mody jak: Jil Sander, Max Mara i Hermés.

Marks & Spencer na wczesną jesień 2014

Aktualnie na topie są wygodne, dobrze skrojone ubrania. Kobiety uwielbiają płaszcze miękko otulające sylwetkę, jazzówki zamiast szpilek, białą koszulę w połączeniu z dżinsami. Ubrania idealnie oddające klimat normcore z jesienno-zimowych wybiegów, znajdziemy w nowej kolekcji Autograph, która właśnie trafiła do sklepów Marks & Spencer.

Zajrzyjcie do galerii z nową kolekcją Marks & Spencer: