Best of British od Marks & Spencer to luksusowe ubrania dla kobiet i mężczyzn, odwołujące się do ikon brytyjskiej mody. Wszystkie ubrania z tej kolekcji zostały zaprojektowane i wykonane w Wielkiej Brytanii, stworzono je z wyszukanych, luksusowych tkanin. A pracę nad nimi powierzono najlepszym specjalistom.

W czasie prac nad linią, projektanci inspirowali się bogactwem archiwów marki, stanowiących odbicie aż 130-letniej historii. Kolekcja, która właśnie trafiła do polskich sklepów, stoi pod znakiem fuzji tradycji z nowoczesnością, łączy żakardowe motywy kwiatowe ze wzorami w jodełkę i kratę. Jej fundament stanowią wyraziste, nowoczesne sylwetki, odważne wzory i niezwykła dbałość o detale. Paletę barw wypełnia ognista czerwień i zgaszone, królewskie błękity.

