Przed nami sezon plażowy i na pewno wiele z was już martwi się co zrobić by dobrze wyglądać w kostiumie kąpielowym. Oczywiście ważna jest pewność siebie w końcu na wakacjach musimy czuć się dobrze we własnym ciele. Niektóre z was zastosują dietę i ćwiczenia, inne nie zwracają na to uwagi. Cokolwiek nie wybierzecie trzeba pamiętać, że na plaży panuje rewia mody dlatego mamy dla was kilka pomysłów, które pomogą wam spędzić ten czas w komforcie i dobrym humorze.

Stroje kąpielowe, które kochają gwiazdy

Poznajcie 5 marek strojów kąpielowych, które zagwarantują wam udaną zabawę. Przede wszystkim dlatego, że projekty tych brandów odbiegają od tego co znajdziecie w popularnych sieciówkach. A w końcu dobre samopoczucie tworzy również to co macie na sobie. Dodatkowym plusem jest także to, że są to ulubione marki gwiazd. A zdjęcia w tych strojach kąpielowych robią furorę na Instagramie. Zatem, o które marki nam chodzi?

Co zrobić by ciało dobrze wyglądało w bikini?

Mikoh to kwintesencja stylu z Los Angeles. Swoją popularność marka zyskała dzięki Kylie Jenner, która założyła ich bikini - tubę. To ona właśnie wróciła modę na górę w tym stylu. Kolejnym hitem wśród gwiazd jest marka MARYSIA. Światowy brand z polskimi korzeniami. Jego założycielką jest Marysia Dobrzanska Reeves a jej charakterystyczne projekty pokochały takie gwiazdy jak Lorde, czy Molly Smims. Kojarzycie te specyficzne wykończenia?

Kolejna, 3 marka z naszej listy to Kiini. Te szydełkowane stroje pokochały takie gwiazdy jak Bar Refaeli, Irina Shayk czy Cara Delevingne. Ten ultra kolorowy zestaw na pewno zwróci uwagę na plaży. A wy będziecie mogły poczuć się jak prawdziwe gwiazdy. Koniecznie oznaczcie swoje zdjęcia hashtagiem #kiini :)

Kolejnym hitem wśród gwiazd są stroje projektu Lenny Niemeyer. Marka powstała w 1995 roku i od tamtej pory ma swoją rzeszę miłośniczek. Przede wszystkim wśród światowych celebrytek. Mimo, że marka jest już na rynku od wielu lat dopiero teraz wychodzi na szerokie wody. Projekty można od niedawna kupić w topowych sklepach internetowych tj. Net-a-porter czy Shopbop. Jak wam się podoba?

Gwarantujemy, że plażowanie w tych strojach kąpielowych sprawią, że wasze wakacje będą jeszcze bardziej niezapomniane. A każda plaża będzie należeć do was! Jeśli macie swoje pomysły a plażowanie uwielbiacie tak jak i my oznaczajcie swoje zdjęcia z wakacji hashtagiem #polkipl - najciekawsze z nich opublikujemy na naszym profilu. Oby do wakacji i życzymy jak najwięcej lajków :)

