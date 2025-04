Marika ma swój styl i to ogromny plus. Lubi etniczne nawiązania i tego się trzyma, co czyni jej wizerunek autentycznym. I choć z coraz większym powodzeniem miksuje swoje ulubione wzory, formy, czy fryzury z najnowszą modą, jest coś, przez co gwiazda często zalicza stylizacyjne wpadki.

Modnie, ale ze zniekształconą sylwetką...

Piosenkarka zazwyczaj ubiera się stylowo i zgodnie z trendami, ale to nie wystarcza by wyglądać świetnie. W odpowiednim stroju liczy się też formowanie sylwetki, a stroje Mariki często uwidaczniają jej mankamenty, albo wprost zniekształcają sylwetkę. Ostatnio pokazała się w crop topie z bardzo rozbudowanymi ramionami rodem z lat 80-tych i alladynkach, które skróciły jej, i tak już nie wyjątkowo długie, nogi... Efekt? Nieco groteskowy!

Obejrzyjcie dokładniej ostatnią look Mariki: