W miniony weekend Margaret pojawiła się w warszawskich Złotych Tarasach, by swoim krótkim występem zainaugurować otwarcie nowego sklepu H&M. Jak się można było spodziewać gwiazda miała na sobie total look tej szwedzkiej sieciówki. Jednak nie możemy się do niczego doczepić bo wyglądała fantastycznie. Zrezygnowałybyśmy tylko z tej skórzanej bejsbolówki, ale jak wiadomo Margaret musi dodać swoje 5 groszy - a my to cenimy.

Reklama

Margaret w total look od H&M

Młoda artystka miała na sobie różowy komplet, który w tym sezonie jest hitem. Chodzi oczywiście o damski garnitur - ten w letniej wersji skradł nasze serce i prawdopodobnie portfele :) Szerokie spodnie a do tego marynarka z wiązaniem w pasie prezentowało się na niej świetnie. A do tego koronkowe body, które posłużyło za bluzkę.

Wszystkie składniowe tego looku prezentować się będą równie dobrze bez siebie. Różowa marynarka posłuży jako okrycie wierzchnie przez całe wakacje, a spodnie doskonale wyglądać będą w miksie z elegancką koszulą czy t-shirtem z modnym nadrukiem. Kochamy ten look!

Wszystkie elementy tego zestawu (i ceny), znajdziecie zaglądając do naszej galerii.

fot. ONS.pl

Reklama

Więcej mody w stylu gwiazd:

Conchita Wurst nosi polską markę - znowu!

Dominika Tajner nosi torebkę za krocie

Siostry Moss - która jest lepszą modelką?