Ciężko nam w to uwierzyć, ale już jest marzec. A to oznacza, że do wiosny zostało już bardzo mało czasu. Dlatego czas wybrać się na zakupy, a to bardzo dobra pora, przecież w sklepach znajdziecie już pełne kolekcje na sezon wiosna-lato 2016.

Reklama

Marcowe nowości z sieciówek

Przejrzałyśmy nowości znanych marek i wybrałyśmy 17 rzeczy, które naszym zdaniem zasługują na uwagę. Tym razem w naszej galerii znajdziecie kilka płaszczy. Model z kolekcji Camaieu będzie doskonały na przełom sezonów. Zaś beżowa wiatrówka z Mango będzie idealnym uzupełnieniem wiosennych stylizacji.

Nie wiemy, z czego to wynika, ale mamy bardzo duży problem ze znalezieniem odpowiednich sandałów. Dlatego poszukiwanie idealnego modelu zaczynamy już teraz! Pewnie wydaje się wam to dziwne, jednak ku waszemu zaskoczeniu w sklepach jest już spory wybór otwartych butów. Nam bardzo podoba się model na obcasie, który wypatrzyłyśmy w Topshopie. Buty doskonale będą wyglądały z letnią sukienką!

Na naszą listę trafiła również pomarańczowa sukienka z Mohito. Przecież warto mieć w swojej szafie coś w jednym z najmodniejszych kolorów sezonu!

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków na wiosnę 2016:

Modne kolory wiosny 2016: stawiamy na pudrowy róż

Te rzeczy chcemy mieć wiosną w swoich szafach!

17 kolorowych płaszczy na wiosnę 2016