W tym miesiącu mimo, że idzie wiosna przeważa czerń. Czyli kolor, który w mojej garderobie wiedzie prym. W marcu do mojej szafy trafił czarny golf z F&F, który pasować będzie zarówno do casualowego looku jak i eleganckiego zestawu. Do niego dołączyłam cieniutki płaszcz maxi od Halens.pl. Narzutka w tym stylu przyda się jako płaszcz w pierwsze wiosenne dni.

Tak się złożyło, że mój marcowy must-have może stworzyć gotową stylizację. Dlatego do golfa i płaszcza dorzuciłam modne spodnie do kolana w kolorze granatowym z TK Maxx i złoty zegarek Atlantic. Marka, do której mam ogromny sentyment.

Modowe hity marca - mój wybór

Oprócz tego mam dla was kilka nowinek, w których zakochają się prawdziwe fashionistki. Buty Puma Fenty by Rihanna chociaż nie należą do najtańszych to są czymś w co warto zainwestować. Podobnie jak nowy model butów adidas Originals. Pastele i khaki świetnie ze sobą współgrają.

Marcowe hity

W marcu zakochałam się również w body z wiosennej kolekcji Etam a także małym worku ze skóry od polskiej marki Mako. A na koniec 2 perełki. Sztyblety z kolekcji Margaret dla Deichmann a także etui na telefon od Moschino. Paczka papierosów zastępuje nam kultowego już misia czy Sponge Boba.

Więcej modnych hitów na wiosnę 2016:

