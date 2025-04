Modowe hity redaktor działu

Na co dzień chodzę ubrana na czarno, dlatego kiedy poczułam odrobinę wiosennego powietrza postanowiłam pomyśleć o czymś weselszym. Mimo to, wciąż uważam, że czarny to jedyny słuszny kolor ;)

Ci, którzy mnie znają wiedzą, że poniższy zestaw nie jest w moim stylu. Jednak postanowiłam wyjść ze strefy komfortu i trochę poszaleć. Różowe cygaretki Tatuum i dopasowana bluzka polo też tej polskiej marki i do tego piękne buty w kolorze nude. Od razu czuję wiosnę i chcę być na wakacjach. Look utrzymany w klimacie athleisure jest odrobinę ekstrawagancki, ale z chęcią bym go spróbowała. Może do tego różowy trencz? Jak wam się podoba?

Sprawdź najnowsze trendy na wiosnę i lato 2017

1. różowe cygaretki Tatuum, ok. 249 zł, 2. różowa bluzka polo Tatuum, ok. 119 zł, 3. buty adidas z serii adidas Consortium #SneakerErexchange, ok. 899 zł - kolaż Polki.pl

Sukces serii adidas Consortium

Sportowe buty są jak najbardziej na czasie. Dlatego wiele z was ucieszy się na wiadomość, że buty z serii adidas Consortium trafią do sprzedaży już 4 marca. W ramach współpracy KITH i NAKED zaprezentowano 2 wersje kolorystyczne – jasny róż oraz beż. NMD CS2 to kolejna sylwetka, która dołączyła do rodziny adidas Originals. Wzorowana jest na popularnym modelu NMD City Sock, który światło dzienne ujrzał dokładnie rok temu. Elementami wyróżniającymi modele KITH i NAKED są taśmy z trzema paskami przeprowadzone przez środek butów, które zwieńczono metkami obu butików oraz nitem charakterystycznym dla linii Consortium. Ponadto na pięcie wszyta została skórzana szlufka z tłoczonymi nazwami sklepów.

Najmodniejsze buty i torebki sezonu

Nowe modele adidas NMD CS2 - fot. adidas

Lista zakupów na marzec 2017

Kolejnym hitem marca są według mnie spodnie dresowe Prosto. Czarny model z naszywkami doskonale sprawdzi się podczas wiosennych wypadów za miasto. A także dobrze zgra się również z miejskimi stylizacjami. Świetnie wyglądać będą z długi szlafrokowym swetrem by Cabo. Na bazie kontrastu sportu i elegancji. Czysta ekstrawagancja! A do tego numer 5 z mojej listy. Koszulowa piżama F&F. Wiosenny kolor i modna krata. Czego chcieć więcej?

4. spodnie dresowe Prosto., ok. 220 zł, 5. koszulowa piżama F&F, ok. 67 zł, 6. długi sweter by Cabo, ok. 400 zł - kolaż Polki.pl

Dobre, bo polskie

W marcu wymarzyła mi się również sukienka polskiej marki The Odderside z charakterystycznym dekoltem na plecach. Model mini dopiero wykorzystam latem, ale mimo to trafił na moją listę. Marka The Odderside bardzo dobrze sobie radzi, a rodzimym twórcom trzeba pomagać. Zatem do dzieła, na zakupy!

Sukienka The Odderside, ok. 144 zł - kolaż Polki.pl

Wśród polskich marek, na które stawiam w tym miesiącu znalazła się m.in. brand HatHat. Dziewczyny, które produkują boskie kapelusze mają monopol. W naszym kraju nie mają konkurencji, a na nowy sezon na pewno sprawię sobie jakiś model z ich kolekcji. Zaś Loft37 na wiosnę i lato 2017 totalnie zaszalał. Projektantki marki stworzyły niezliczoną ilość przeboskich prjektów butów. Nie jestem w stanie wybrać swojego ulubionego. Ale na początek wiosny, która nie zapowiada się upalnie wybrałam piękne botki z zabawną naszywką. A na koniec odrobina lata. Myślami jestem już na wakacjach. Tunika ze sklepu internetowego Cellbes świetnie się sprawdzi na plaży.