Do wyborów Miss Universe 2014 zostało kilkanaście dni. Polska kandydatka – Marcela Chmielowska już od dłuższego czasu kompletuje swoją garderobą. Na cały wyjazd potrzebuje ponad 40 kreacji, w większości będą to projekty polskich designerów. Spośród 2 marki wyróżniają się na tle. Okazuje się, że Marcela Chmielowska już kilka razy miała na sobie projekty Michaela Hekmata dla Blessus. Na jednej z impreza piękna Polka miała na sobie sukienkę z zimowej kolekcji projektanta, a podczas podróży do Miami kwiatowy bomber, który wcześniej nosiła już Natalia Klimas i Agnieszka Szulim.

Reklama

Marcela Chmielowska - kandydatka na Miss Universe 2014

2 suknie – narodowa i wieczorowa, które zostaną zaprezentowane 25. stycznia w trakcie finałowej gali w Miami zaprojektowało dla Marceli MMC Studio. Obydwie kreacje naszej Miss inspirowane są polskim folklorem. Za gwiazdę trzymamy kciuki i życzymy zwycięstwa!

Reklama

Więcej mody z polską metką:

Zobacz zimową kolekcję PLNY Lala

Karnawałowa kolekcja duetu bizuu

Zimowa kolekcja EVC Design