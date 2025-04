Marc O’Polo w sezonie wiosna-lato 2016, po raz kolejny przywraca do życia swoją filozofię, która istnieje prawie od 50 lat - pozostając wierną wszystkiemu, co robisz. Dlatego nie bez powodu hasłem nowej kolekcji jest "Follow your nature".

"Follow your nature"

Jest to slogan, który precyzyjnie oddaje wszystko to, co było ważne dla założycieli Marc O’Polo - ubrania stworzone z naturalnych materiałów, które budują w ludziach pewność siebie, świadomość mody oraz ponadczasowość. Nowoczesny casual jest mocno zakorzeniony w filozofii Marc O’Polo.

Najnowsza kolekcja pełna jest typowych dla Marc O’Polo pasów. Dopasowane ubrania kontrastują ze zwiewnymi projektami, często o bieliźnianym kroju. Mimo swojej uniwersalności ubrania pełne są nieoczekiwanych, sportowych cech. Wiosenno-letnie propozycje to także wygodne, wykonane z wysokiej jakości materiałów koszule dla kobiet.

