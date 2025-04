Wśród nowości na jesień i zimę 2015/2016 w Mango na szczególną uwagę zasługuje kolekcja #somethingincommon Cary Delevingne i Kate Moss. 2 słynne nazwiska światowego modellingu z brytyjskimi paszportami prezentują boskie ciuchy i dodatki. Wszystkie chcemy mieć!

#somethingincommon x Mango na jesień 2015

Kolekcja połączona jest z akcją społecznościową ("coś wspólnego"), w której uczestniczą ludzie z całego świata. Możecie i wy - wystarczy ściągnąć darmową aplikację i zrobić sobie selfie i użyć hashtaga promującego kolekcję. Zdjęcie pojawi się automatycznie na specjalnej stronie Mango.

#SOMETHINGINCOMMON Film zamieszczony przez użytkownika MANGO (@mango) 1 Wrz, 2015 o 7:17 PDT

Duet, który niedawno podziwiałyśmy we wspólnej kampanii Burberry teraz połączył siły dla hiszpańskiej sieciówki Mango. Jest to pierwsza przygoda Cary z marką, jednak Kate powróciła do współpracy po udanych kampaniach z lat 2011 i 2012. Jak wam się podoba ta kolaboracja?

