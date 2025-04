Mango zaprezentowało właśnie swój nowy lookbook - The Room, w którym prezentuje 14 pomysłów na jesienny zestaw. Styliści marki doskonale łączą najnowsze tendencje tworząc komplety, które bardzo przypadły nam do gustu. Wszystko utrzymane w stonowanej kolorystyce jesieni. Zobaczymy tu zatem odcienie szarości, brązów, zieleni, bieli i czerni.

Modne stylizacje na jesień 2015 od Mango

W kolekcji znajdujemy dużo denimy. Dzwony, płaszcze i marynarki tworzą świetne total looki, ale i pełnią rolę uzupełniającą. The Room to również zdobienia, która nadają stylizacjom niepowtarzalności i wyrafinowania. Ważną rolę w najnowszych propozycjach tej hiszpańskiej sieciówki odgrywają płaszcze i dzianiny. Bluzki, golfy i sukienki maxi nawiązują do stylu lat 70. Zaś zdobne żakiety w militarnym stylu to ukłon w stronę męskiej mody.

Welcome to The Room, a guide to channel this autumn's key looks. Discover it at mango.com #AW15 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika MANGO (@mango) 15 Wrz, 2015 o 6:13 PDT

Zatem kluczowe looki na jesień 2015 to nonszalanckie zestawy na co dzień urozmaicane ciekawymi dodatkami takimi jak kapelusz, apaszka na szyi czy komplet pierścionków.

