Mango przedstawiło właśnie swój grudniowy lookbook. Wśród najnowszych propozycji znajdują się eleganckie komplety, długie, wieczorowe kreacje oraz stylizacje w modnym, męskim stylu.

Lookbook Mango na grudzień 2013, to żadne zaskoczenie, niemniej jesteśmy pewne, że wiele z was zawita do sklepu po coś nowego na czas Świąt, czy Sylwestra. My pewnie również trafimy do tej grupy. Może w tym nie ma nic złego, w końcu propozycje Mango to klasyki, które tak szybko nie wyjdą z mody, a to duża oszczędność :)

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z grudniowym lookbookiem Mango: