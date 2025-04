Mango w każdym sezonie przedstawia nam kilka kolekcji, w różnych stylach. Tym razem, czas na sezon letni 2014. Jak zwykle w ciepłe miesiące chcemy nie tylko świetnie wyglądać, ale też czuć się lekko i świeżo. Pewnie z myślą o tych potrzebach Mango stworzyło kolekcję w stylu safari.

Styl safari w letnim Mango

Tendencja safari to idealne połączenie eleganckich krojów z przyjemnymi na lato tkaninami. Bawełna i len zapewnią komfort w gorące dni. W kolorystyce kolekcji nie mogło zabraknąć typowych dla stylu safari beży, brązów i zieleni khaki. Ale na tym nie koniec. Marka "podkręca" te spokojne barwy czerwonią i niebieskościami z tropikalnymi wzorami. Co wy na to?

Obejrzyjcie wszystkie propozycje Mango w stylu safari: