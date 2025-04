Mango to jedna z marek, które najbardziej podążają za trendmi z wielkich pokazów mody. W każdym sezonie znajdzie się tu sporo nawiązań do przeróżnych pokazów mody. Nie inaczej będzie na wiosnę 2014. Co zobaczymy w sklepach marki?

Reklama

Projekty, które zaproponuje mango wpiszą się w dwa największe trendy - sportowy i ultra kobiecy. Znajdziecie tu więc shirty z numerkami, bluzy i dzianinę. Ale, nie zabraknie też falbanek, koronek i zwiewnych sukienek. Jak zwykle Mango w części swojej kolekcji romansuje też z minimalizmem. Co wy na to?

Zobaczcie też:

Reklama

Buty z wyprzedaży idealne na wiosnę

Rzeczy z wyprzedaż, które będą modne na wiosnę

Makijaże modne na wiosnę 2014