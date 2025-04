Każda kobieta, którą obowiązuję elegancja, a tym bardziej dress code w pracy, wie jak ważne jest uzupełnienie szafy o garderobę, którą można nosić do biura. Właśnie dlatego wyszukujemy dla was kolekcje, które przydadzą się świetnie do stworzenia szykownych, biznesowych stylizacji.

Mango w kolekcji biurowej - biel, czerń i granat

Mango w swojej kolekcji biurowej na sezon wiosna-lato 2014 proponuje nam ubrania bardzo fashion, ale utrzymane w minimalistycznej, surowej elegancji. W kolorystyce dominuje biel, czerń i granat. A dodatki? Marka proponuje na przykład buty w męskim stylu - mokasyny i jazzówki.

Zobaczcie całą sesję Mango na wiosnę 2014 z linii Office: