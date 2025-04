Ola Rudnicka została twarzą jesiennej kolekcji Zara TRF, Anja Rubik pozowała dla Mango Premium, a Zuzanna Bijoch gwiazduje w najnowszej sesji reklamowej basicowej linii Mango. Oby tak dalej, dziewczyny!

Mango na jesień 2014

Jednak wracając do samej kampanii reklamowej znanej sieciówki. Polka wraz z 3 koleżankami po fachu prezentują najnowsze trendy na nadchodzące miesiące. Znajdujemy tu uliczną klasykę, czyli bluzy z nadrukami, odrobinę lat 60. w postaci dopasowanych płaszczyków i rockowy glam. Mamy skórzane kurtki, wąskie spodnie, zarówno dżinsy, jak i cygaretki. Do tego eleganckie ciuchy na wieczór. Serię eleganckich sukienek i kombinezonów na imprezowe szaleństwo. Reasumując, na pewno każda z was znajdzie w sklepach tej marki coś dla siebie.

