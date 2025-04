Bezpłatne warsztaty mody i stylu organizowane są w sklepach Mango na całym świecie, marka regularnie zaprasza swoje klientki na spotkania ze znanych stylistami. W Polsce taka lekcja stylu by Mango odbędzie się po raz drugi, tym razem poprowadzi ją Ania Męczyńska, uznana stylistka i makijażystka, która od prawie 15 lat z sukcesem funkcjonuje na polskim rynku mody, ma ona na swoim koncie współpracę z większością liczących się magazynów kobiecych i life-stylowych w Polsce.

Reklama

Anna Męczyńska, stylistka

Zobacz także: Carmine Marfe z wizytą w Polsce

Stylizowała aktorów do reklam, teledysków i popularnych programów telewizyjnych. W 2009 pracowała jako kostiumograf przy pierwszym polskim filmie modowym pt. „Miłość na wybiegu”. Ostatnio realizowała pokaz mody Michała Starosty. Często zapraszana jest jako ekspert stylista i makijażysta do popularnych programów TV.

Mango, pokaz kolekcji wiosna-lato 2010

W łódzkiej Manufakturze podczas indywidualnych spotkań z klientkami Ania Mączyńska opowie o najnowszych trendach sezonu, w zależności od potrzeb pomoże zmienić lub odkryć własny styl, dobierze kolory i fasony do sylwetki, a także zdradzi triki na świetny wygląd o każdej porze dnia.

Mango, pokaz kolekcji wiosna-lato 2010

Dodatkowo wszystkie jej „podopieczne” będą mogły odmienić swój makijaż i fryzurę. Makijażystki i fryzjerka będą też do dyspozycji pozostałych klientek sklepu. Ale to nie koniec atrakcji, klientki, które 29 maja zrobią zakupy w Mango otrzymają 15 proc. rabat. Zniżka będzie obowiązywała na wszystkie ubrania i akcesoria Mango dostępne tego dnia w sklepie.

Reklama

Jeśli mieszkasz w Łodzi lub chcesz się wybrać do Łodzi, by wziąć udział w warsztatach, to prześlij mail ze zgłoszeniem na adres mangostylestudio(at)gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń - 28 maja.