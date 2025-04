Siostrzeństwo, kobieca siła, moc, zwracanie uwagi na kwestie społeczne kobiet oraz odwaga były zawsze dla Answear.LAB niezwykle ważne.Teraz marka łączy siły z Fundacją Feminoteka, aby zabrać głos w sprawie przemocy wobec kobiet. Zdaniem Answear.LAB branża modowa dzięki globalnemu zasięgowi, wpływom i sile twórczej może stworzyć środowisko, które celebruje indywidualność kobiet i kwestionuje normy społeczne, aby wzmocnić ekonomiczną, społeczną i kulturową pozycję kobiet.

Answear.LAB zachęca do eksponowania swoich wartości: „Wear your values”

Answear.LAB to marka stworzona przez kobiety dla kobiet. Projektantki marki cykliczne przygotowują niewielkie kapsuły, a ich prace zawsze wyrażają wartości ważne dla kobiet. Moda staje się za to niesamowitym pretekstem do poruszania ważnych i aktualnych kwestii. Answear.LAB zaprasza ekspertki, prowadzi panele dyskusyjne i inspiruje kobiety do bycia sobą.

Moda od zawsze potrafi mówić ważne rzeczy. A my uważamy, że nasze ubrania mogą być także transparentem zmian społecznych – w myśl zasady „wear your values”. Dlatego stworzyłyśmy kolekcję, która celebruje kobiecość. W tych ubraniach możemy zamanifestować swoje wartości i siostrzeństwo

Moda to indywidualizm

Projektantki marki Answear.LAB wiedzą, że każda kobieta ma unikalny sposób patrzenia na świat, co znajduje odzwierciedlenie również w tym, jakie ubrania i dodatki wybiera. Moda często jest wyrazem tego, kim jesteśmy, a nawet jaki mamy nastrój lub kim chcemy być. Jest także potężnym kluczem do zmian. To dlatego Answear.LAB tworzy limitowane kolekcje kapsułowe z prokobiecym przekazem.

"Girl Power", #JESTEMFEMINISTA i "Wszechmocne"

O tych kampaniach było bardzo głośno. Łączy je wspólny mianownik: pomoc kobietom i zwrócenie uwagi na ich rolę w świecie.

Kolekcja „Girl Power” z 2020 roku zapewniła realne wsparcie kobietom z różnych zakątków świata w pokonywaniu nierówności społecznych, ekonomicznych i prawnych. Dochód ze sprzedaży kolekcji „Girl Power” trafił do fundacji prowadzonej przez Martynę Wojciechowską UNAWEZA i wielu innych europejskich fundacji, które działają na rzecz poprawy sytuacji kobiet.

W 2021 roku Answear.LAB zainicjowało akcję #JESTEMFEMINISTA i od tamtej pory co roku w Światowy Dzień Feministek (7 listopada) stara się nagłaśniać temat równouprawnienia.

W 2022 roku marka została zaproszona do wzięcia udziału w inicjatywie „Wszechmocne”. Akcja polegała na publikowaniu na łamach serwisu Wirtualna Polska historii z pozoru zwykłych kobiet, których niezwykłe losy to ważne świadectwa ciężkiej pracy i pokonywania życiowych trudności.

Współpraca Answear.LAB i Fundacji Feminoteka

Tegoroczna wielowymiarowa akcja szczególnie mocno zwraca uwagę na potrzebę kobiecej solidarności i empatii. Dodatkowym głosem wzmacniającym tę ideę okazała się premiera najnowszej kapsuły BE SHERO, która odbyła się w trakcie Co Jest Grane Festival & Women’s Voices Kolektyw (16 i 17 czerwca 2023 roku w Warszawie). Hasło przewodnie kapsuły zachęca kobiety, aby były kobiecymi bohaterkami.

A kobiecą bohaterką może (i z pewnością jest) każda z nas. Bo SHERO to osoba, która żyje odważnie i w zgodzie ze swoim wewnętrznym głosem. Jest wierna własnym wartościom, pokonuje trudności, w swoich działaniach jest uparta i konsekwentna, ale zawsze wspiera kobiety i empatyzuje z nimi.

Spośród najważniejszych SHEROES warto wymienić: matkę ruchu praw obywatelskich Rosę Parks, malarkę i ikonę feminizmu Georgię O’Keefee, autorkę książki „Druga płeć” Simone de Beauvoir oraz Coco Chanel, która zrewolucjonizowała kobiecą modę.

We współczesnej Polsce też nie brakuje SHEROES. Jedną z nich jest Katarzyna Dacyszyn, która doświadczyła stalkingu i głośno o nim mówi.

Najważniejsze jest to, co mamy w środku. Siła, wartość i to, co możemy dawać innym. Jeżeli możemy i mamy w sobie tyle siły, aby móc z tego całego zła, które na przykład mnie spotkało, wyprowadzić wiele dobra, to dajmy to światu, bo w ten sposób zostaniemy zapamiętane - mówi Katarzyna Dacyszyn.

Słowa mają moc! Działania przeciwko przemocy wobec kobiet

Co Jest Grane Festival & Women’s Voices Kolektyw był także okazją do wyraźnego opowiedzenia się przeciwko przemocy wobec kobiet. Festiwalowicze zakleili ścianę z napisem „Nie mamy zgody na przemoc” karteczkami z takimi słowami, jak: "miłość, szacunek, wsparcie, uczciwość, szczęście i czułość". Po tej niesamowitej akcji pozostało wymowne hasło: „Mamy moc”.