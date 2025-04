35-letnie Małgorzata Socha już od wielu lat jest uważana za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskich show-biznesie. Nie ma znaczenia czy pojawi się na eleganckiej gali, czy na niezobowiązującej imprezie na świeżym powietrzu, a zawsze jest w centrum uwagi.

Reklama

Podobnie było w miniony weekend podczas 18. charytatywnego marszu różowej wstążki. Tego dnia gwiazda miała na sobie biały total look, który uzupełniała stylowymi okularami, szarą torebka na ramię i wygodnymi sandałkami. Musimy przyznać, że ten zestaw bardzo przypadł na do gustu, dlatego postanowiłyśmy stworzyć własną wersję stylizacji Małgosi. Jak nam poszło? Same oceńcie!

Modny look w stylu Małgorzaty Sochy

Podobne szorty udało się na wypatrzeć w najnowszej kolekcji H&M. Biały top na cienkich ramiączkach i stylowe okulary przeciwsłoneczne znalazłyśmy wśród propozycji Topshop. Zaś letnie buty z ozdobnymi aplikacjami pochodzą z oferty marki River Island. Do tego jeszcze tylko srebrny zegarek Tous i stylowa szara torebka na ramię Chloe - udało się nam odszukać model, który wybrała Małgorzata Socha.

Reklama

Więcej modnych stylizacji gwiazd:

Seksowny look Anny Lewandowskiej

Jennifer Lopez odsłania płaski brzuch!

Ubierz się jak Victoria Beckham