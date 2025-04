Małgosia Socha po raz kolejny zachwyciła. Tym razem gwiazda pojawiła się na imprezie Polsatu w czarnym kombinezonie projektu duetu Bohoboco. Połyskująca tkanina i modne wycięcia sprawiły że wyglądała bardzo stylowo.

Reklama

Ubierz się w stylu Małgorzaty Sochy

Aktorka, która od lat uznawana jest za jedną z najlepiej, albo i najlepiej ubranych Polek w show biznesie zawsze stawia na najnowsze trendy. Lubi eksperymentować, jednak wszystko utrzymuje w granicach zdrowego rozsądku. Klasyczne dodatki i delikatny makijaż to zazwyczaj to czym uzupełnia swoje designerskie looki.

Tym razem gwiazda postawiła na ekstrawagancję w postaci pierścionków hiszpańskiej marki Tous. Masywny pierścień z onyksem, to coś co Małgosia Socha nosi bardzo często. Tym razem połączyła go z ozdobnym modelem wysadzanym diamentami. Cena tego drugiego to już spory wydatek. W naszej galerii znajdziecie ich ceny!

Reklama

Więcej stylizacji polskich gwiazd:

Anna Kerth w wiosennej stylizacji

Ostaszewska vs. Książkiewicz, która wypadła lepiej?

Anna Czartoryska z modnymi dodatkami