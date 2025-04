35-letnia Małgorzata Socha wciąż zachwyca. Tym razem zwróciłyśmy uwagę na jej stylizację, którą pokazała podczas spotkania prasowego serialu "Na Wspólnej". Gwiazda zaprezentowała niezobowiązujący styl w wiosennych kolorach - wyglądała jak milion dolarów.

Ubierz się wiosną jak Małgorzata Socha

Białe dżinsy przed kostkę to świetne rozwiązanie dla dziewczyn z długimi nogami. W innym przypadku spodnie w tym stylu skrócą nogi. Aktorka swój look uzupełniła piękną bluzką z wiązaniem pod szyją - elementem, który jest największym hitem sezonu wiosenno-letniego. Do tego otwarte czółenka w kolorze nude i szara torebka na łańcuszku. Doceniamy, że gwiazda nie postawiła tym razem na designerskie dodatki (kocha torebki Chanel i Valentino), których możemy jedynie pozazdrościć a wybrała coś na co nas stać.

fot. ONS.pl

Udałyśmy się zatem w poszukiwania! Podczas naszych wirtualnych zakupów znalazłyśmy ubrania, z których stworzycie look w jej stylu. Czółenka kupicie w Zarze zaś spodnie w Reserved. Do tego bluzka z lejącego się materiału w H&M. Do tego piękna torebka na łańcuszku ze złotym zapięciem od Tommiego Hilfigera i look gotowy. Jak wam się podoba?

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie ile zapłacicie za wybrane przez nas elementy tego stroju.

