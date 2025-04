Kto jak nie modelki powinny znać najważniejsze trendy sezonu w dziedzinie beauty? Na tegorocznej imprezie w Cannes, udowodniły że wiedzą co w urodzie piszczy! Zachwyciły nas nie tylko swoimi kreacjami, ale także makijażami i fryzurami. Modelki są świetnym źródłem inspiracji!

Smoky eyes z domieszką fioletów i brązów oraz mocno podkreślone czerwoną lub bordową szminką usta to ulubione trendy modelek w makijażu z sezonu wiosna-lato 2014. Jeśli chodzi o fryzury - najczęściej stawiały na klasykę - wysoko upięte kucyki, delikatne fale albo kobiece, luźne upięcia. Naszym zdaniem najlepiej prezentowała się Cara Delevingne - jesteśmy nią oczarowane! Połączenie mocno wytuszowanych rzęs, rozświetlonej cery i ciemnych ust to strzał w 10! A Wam? Czyj look spodobał się najbardziej?



Galeria fryzur i makijaż modelek z imprezy w Cannes 2014: