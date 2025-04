Na pokazie wiosenno-letniej kolekcji marki Bizuu gwiazdy pozostały wierne klasyce - przynajmniej jeśli chodzi o makijaż i fryzury. Zdarzyło się jednak parę perełek i niestety, wpadek.

Kimś, kto wreszcie odważył się na jakiś inny makijaż niż różowe usta albo brązowo-złoty smoky eyes, była... Natalia Siwiec. Modelka do tej pory niemal na każdej imprezie pojawiała się w smoky eyes i mocno pofalowanych włosach. Tym razem do brązowej kreski na dolnej powiece dodała błękitne cienie do powiek. Musimy przyznać, że makijaż broni się doskonale w towarzystwie prostej, nowoczesnej fryzury.

Najgorszy look, naszym zdaniem, należy do Agnieszki Kaczorowskiej. Mocne podkreślenie oczu i ust sprawdza się niestety tylko na pokazach mody czy sesjach zdjęciowych. Poza tym nie podoba nam się fryzura aktorki, która niepotrzebnie ją "powiększa".

