Na tegorocznym balu charytatywnym organizowanym przez TVN zdecydowanie królował klasyczny, nieco cukierkowy look - zaczynając od pastelowych kreacji, poprzez delikatny, dziewczęcy makijaż a kończąc na upięciach w stylu księżniczek. Na tym nieco nudnym tle wyróżniała się Katarzyna Sokołowska i Agnieszka Szulim. Doceniamy je za nowoczesny makijaż i świetne fryzury. Co więcej, według nas na tej imprezie wszystkim gwiazdom udało uniknąć wpadki! A kto według Was wyglądał najlepiej?

Makijaże i fryzury gwiazd na balu TVN: