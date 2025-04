W nowojorskim Metropolitan Museum of Art odbyła się jedna z największych imprez w świecie mody i sztuki. Na gali Met Ball, czyli Costume Institute Ball pojawiło się jak zwykle mnóstwo najważniejszych gwiazd z całego świata. Kto zachwycił a kto zaliczył wpadkę?

Naszym zdaniem jedną z najlepiej wyglądających gwiazd była Rihanna - świetlisty makijaż połączyła z wysoko upiętymi, falowanymi włosami. Na uwagę zasługuje również look Cary Delevingne i Jessicy Alby - obie zdecydowały się na smoky eyes w odcieniach brązu i złota. Nie jesteśmy przekonane co do makijażu Kate Bosworth (za dużo błysku) i fryzury Reese Witherspoon (bardzo postarza aktorkę).



