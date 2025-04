Czerwona szminka to klasyk, podobnie jak czarna kreska na górnej powiece czy smoky eyes. Nic więc dziwnego, że gwiazdy tak chętnie po nią sięgają - klasyka zawsze się obroni. Niektóre z Was pewnie myślą, że czerwona pomadka nie do wszystkich pasuje. Nic bardziej mylnego, czerwień jest dla każdego, trzeba tylko znaleźć odpowiedni jej odcień. A wersji czerwieni jest niezliczona ilość.

Sprawdź jaki kolor szminki do Ciebie pasuje!

Ogólna zasada jest taka - chłodny odcień karnacji harmonizuje z chłodną (niebieskawą) czerwienią, a ciepły odcień karnacji z ciepłą (żółtawą) czerwienią. Zajrzyjcie do naszej galerii i zainspirujcie się stylem gwiazd!

W naszej galerii znajdziecie gwiazdy, które kochają czerwone szminki: