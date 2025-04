Na rozdaniu polskich nagród filmowych Orły 2015 Agnieszka Szulim zachwyciła makijażem. Mocno podkreślone oczy i usta w kolorze nude to ostatnio jej ulubiony look. Zobaczcie jak go wykonać!

Makijaż krok po kroku:

Na całą twarz nałóż podkład o lekkiej konsystencji, który idealnie stopi się z kolorem skóry i nada jej satynowe wykończenie Pod oczy nałóż korektor Ruchomą część powieki pomaluj najjaśniejszym cieniem Linię wodną pomaluj czarną kredką wodoodporną Wzdłuż górnej linii rzęs namaluj czarną kreskę, a następnie przy zewnętrznych kącikach rozetrzyj ją najciemniejszym cieniem Wytuszuj rzęsy maskarą i doklej sztuczne Kości policzkowe zaznacz brzoskwiniowym różem Usta pomaluj szminką w kolorze nude

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu:

sztuczne rzęsy Eylure, cena ok. 40 zł cienie do powiek Collistar, cena 65 zł błyszczący pigment z drobinkami Make Up For Ever, cena 129 zł tusz do rzęs Bold Lacquer Revlon, cena 59,90 zł wodoodporna kredka do oczu Sephora, cena 29 zł róż do policzków Catrice, cena 16,99 zł korektor Photoready Revlon, cena 49,90 zł podkład Nude Sensation Isadora, cena 105 zł szminka Essence, cena 10,99 zł

