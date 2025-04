Dzisiaj przepytałyśmy Magdalenę Lamparską. Aktorka znana przede wszystkim z filmów i seriali: "Listy do M. 2", "39 i pół" i "To nie koniec świata" a ostatnio z show Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami odpowiada na nasze stylowe pytania. Zobaczcie jak poszło jej z naszym kwestionariuszem.

Nazywam się...

Magda Lamparska

Jestem…

Po prostu jestem :)

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

Rock, grunge, casual

Kocham modę bo…

Moda nigdy nie była dla mnie specjalnie ważna. Choć intryguje mnie jako dziedzina, która potrafi inspirować i być blisko innych dziedzin sztuki. Kostiumy w filmach decydują, że coś pojawia się w trendach i odwrotnie. Zaczynam się jej uczyć, przyglądam się z coraz większą ciekawością. Ale na razie więcej w tym zabawy. Śmieję się, że jestem nie fashionistką tylko faszjonistką

Mam słabość do…

Kostiumów filmowych, teatralnych. Zawsze po skończonym projekcje zabieram cześć garderoby mojej postaci. Ostatnio po skończeniu pracy na filmem „No panic" panie garderobiane podarowały mi szlafrok w którym spędziłam większość czasu na planie. Z rosyjskiej produkcji „Tylko nie teraz” wróciłam z…pantalonami w niebieskie kwiatki w stylu lat 50. ubiegłego wieku :) Komicznie w nich wyglądam.

W mojej szafie jest za dużo…

Sportowych rzeczy. Od lat intensywnie trenuję (crossfit, siatkówka, biegam).

Inspiruje mnie styl…

Amerykańskiej blogerki Julie Sarinana i jej blog Sincerly Jules

Ikoną mody jest dla mnie…

Jennifer Lawrence. Nosi przepiękne ubrania, jest twarzą jednego z najsłynniejszych domów mody na świecie, a jednocześnie nosi tę piękne suknie w swoim łobuzerskim stylu. Pasuje do niej wieczorowa suknia z kieszeniami.

Mogłabym się zamienić na szafę z…

Zdecydowanie z nią ;) albo połowa szafy od Jennifer Lawrence a połowa od Kristen Stewart:)

Gdybym miała chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to…

Na co dzień i czasami na wieczór Agnieszka Maciejak. Jej ubrania są i piękne, ale też...szalenie wygodne. Wiem, że inspiracją jest dla niej „Blade Runner”. Podoba mi się ta mroczna estetyka. Z drugiej strony zachwycają mnie kobiece, bardzo współczesne, barwne, ciekawie skonstruowane projekty Dawida Wolińskiego i Papillon.

Ciuch, który darzę sentymentem…

Dresy mojej siostry. Mają 30 lat, ale teraz przeżywają drugą młodość. Występuję w nich w „Balladynie” w Teatrze Narodowym w Warszawie. Kwintesencją stylu diwy jest dla mnie smoking. Teraz pracuję wspólnie z marką Papillon nad jego współczesną wariacją:)

Moje modowe motto to…

Zawsze bądź sobą :)

Moja modowa zbrodnia…

Kiedyś zostałam ubrana (bo już w trakcie przymiarek tak się pogubiłam, że oddałam się w ręce bardziej doświadczonych), w kobiece, zwiewne pastele. Do tego loki, różowa szminka, delikatne pantofelki i złote serce - bynajmniej nie gorejące ;)

Zawsze chciałam założy, ale nigdy się nie odważyłam…

Buty do połowy uda. Wydaje mi się, że przy moim wzroście mogłoby to być zbyt dosadne. Teraz są modne, więc może zaryzykuję ;)

Najwspanialszy modowy item, który mam w szafie…

Szpilki Jimmiego Choo?

Zawsze mam w torbie/kieszeni…

Kalendarz, w natłoku prób, pracy na planie, w teatrze, spotkań daje mi poczucie, że panuję nad sytuacją.

Kocham…

Życie.

Nie znoszę...

Kłamstwa i chamskiego zachowania.

Moja aktualna obsesja…

Nie posiadanie obsesji.

Jesienią 2015 w mojej szafie musi znaleźć się…

Casualowy, pasujący do wszystkiego płaszcz (muszę kupić jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć w Pradze), kapelusz, który pozwala czasem zniknąć a czasem nadać stylizacji charakter kaszmirowy, otulający szalik i mój ostatni nabytek skórzane, wąskie spodnie Ochnik.

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy…

Jeżeli nic nie zmienisz, nic się nie zmieni.

