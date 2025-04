37-letnia Magdalena Boczarska to gwiazda, która od zawsze zachwyca nas urodą i klasą. Dodatkowo tą drugą pokazuje na każdym kroku. W ostatnim czasie gwiazda pojawiła się na premierze serialu "Druga szansa" i po raz kolejny skradła nasze serca.

Reklama

Zainspiruj się stylem gwiazdy

Magdalena Boczarska tego dnia miała na sobie czerwony garnitur marki Pinko (kosztuje ok. 2200 zł). My zamieniłyśmy go na marynarkę i spodnie z Mango (łączny koszt ok. 310 zł). Dodałyśmy do nich białą bluzkę z długimi rękawami, którą wypatrzyłyśmy w H&M. Całość dopełniają efektowne dodatki. Czarne buty zapinane wokół kostki (Zara) i złota torebka na łańcuszku (Sweet Deluxe). Elegancko i klasycznie - tak jak lubimy!

Reklama

Więcej modnych stylizacji gwiazd:

Stawiaj na klasykę jak Paulina Krupińska

Julia Kamińska ma torebkę w ultra modnym kolorze

Agnieszka Więdłocha w modnym zestawie