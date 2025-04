38-letnia Magdalena Mielcarz na pokazie jesienno-zimowej kolekcji bizuu wyglądała chyba najlepiej ze wszystkich. Nic dziwnego bo chyba jeszcze, przynajmniej w ostatnim czasie nie zaliczyła żadnej wpadki. Bez zbędnych dodatków, w stylizacji na lata 70. wyglądała bosko. Dlatego z chęcią rozłożyłyśmy ten zestaw na czynniki pierwsze.

Magdalena Mielcarz w stylu lat 70.

Szerokie spodnie przed kostkę będą pasować do wysokich szpilek. Inaczej optycznie skrócą nogi. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Magda bo połączyła je z delikatnymi sandałkami na obcasie. Do tego aktorka i modelka, którą cenimy za modowe wyczucie połączyła te elementy z dopasowaną kolorystycznie górą. Jasnobrązowy golf z płaszczem i brązowym paskiem stworzył ciekawą całość. Niby nie z tej epoki a jednak wciąż z odrobiną nowoczesności. Kochamy to!

|Magda Mielcarz na pokazie bizuu - fot. ONS.pl|

W związku z tym, że sezon wyprzedaży rozpoczął się już jakiś czas temu w polskich sklepach znajdujemy coraz więcej fantastycznych rzeczy w niższych cenach. Tak się stało i w przypadku zestawu Mielcarz. Golf, który kupicie na stronie internetowej Topshop jest o połowę tańszy jak i skórzany pasek z Mango. Co do reszty starałyśmy się znaleźć niedrogie zamienniki z H&M, Zary i Hego's. Jak wam się podoba nasz wybór?

