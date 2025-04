Urodzinowa kolekcja Madox Design (polski brand streetwear'owy kończy w tym roku 4 lata), to ukłon w kierunku sportowego stylu lat 70. Jej charakter podkreślają pastelowe kolory. Jasną, czystą paletę dopełniają delikatne wzory w postaci niewielkich owadów. Znak rozpoznawczy kolekcji, który pokochałyśmy od razu. To właśnie one okazały się podstawowym motywem najnowszych propozycji założyciela marki, Damiana Nowackiego.

Reklama

Madox Design - kolekcja na jesień 2015

W kolekcji nie zabrakło znanych modeli ze wcześniejszych linii, tylko że w nowej odsłonie, czyli spodni z klapą, ortalionowej parki czy koszuli z kieszeniami. Zgodna z aktualnymi trendami limitowana linia Madox Design z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom aktywnego wypoczynku. Jej atutem są przede wszystkim naturalne tkaniny, wśród których nie zabrakło denimu oraz bawełny.

|zdjęcia: Daniel Jaroszek/LADS, modelka Hanna Koczewska (Model Plus) oraz model Cezary Dudek (AS Management), stylizacje Marta Śliwińska, makijaż i fryzury Sławek Oszajca, produkcja Piotr Pomianowski|

Reklama

Więcej modnych propozycji na jesień:

12 najmodniejszych kardiganów maxi na jesień Stylowe płaszcze na chłodne wieczory Najmodniejsze modele torebek na jesień