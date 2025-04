Maciek SIERADZKY to młody projektant, który pojawił się w programie "Project Runway". Chociaż nie wygrał show to stał się jedną z jego najbarwniejszych postaci. A już niedługo będziemy mogli podziwiać jego projekty na pierwszym autorskim pokazie mody.

Aktualnie Maciek SIERADZKY został zaproszony do współpracy przy akcji "Wyzwanie Pepsi 2015", gdzie zagrzewa do zabawy przy projektowaniu puszek Pepsi. Projektant sam uwielbia bawić się konwencją i przełamywać schematy. Dodatkowo Maciek SIERADZKY wybierze 3 najbardziej kreatywne projekty i zaprosi ich autorów do swojego butiku w Warszawie, gdzie stworzy T-shirty zainspirowane projektami ich puszek!



Nazywam się…

Maciek Piotr Samuel SIERADZKY.

Jestem…

Często głową w chmurach.

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

Chaotyczny, sprawdzony, bezpieczny.

Kocham modę bo…

Dzięki niej mogę powiedzieć coś o sobie, bez użycia słów.

Mam słabość do...

Zwierząt, im mniejsze tym słabość większa.

W mojej szafie jest za dużo…

Pustych wieszaków. Po wiosennych porządkach w mojej szafie sporo ich zostało, mam nadzieję, że niebawem się to zmieni ;)

Inspiruje mnie styl…

Berlińskich ulic

Ikoną mody jest dla mnie…

Anja Rubik

Mógłbym się zamienić na szafę z…

Davidem Beckhamem

Gdybym miał chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to…

Jeremy Scott

Ciuch, który darzę sentymentem…

Koszula z second-handu, którą kupiłem w pierwszej klasie liceum. Była świadkiem wielu wydarzeń…

Moje modowe motto to…

Mniej nie zawsze znaczy lepiej.

Moja modowa zbrodnia…

Tralala. Ładna dziś pogoda…

Najwspanialszy modowy item, który mam w szafie...

Jeszcze nie dotarł, czekam na wymarzone buty zamówione przez Internet.

Zawsze mam w torbie/kieszeni…

Konkretny bałagan. Bilety sprzed roku i splątana na amen ładowarka do telefonu.

Kocham...

Moich najbliższych, kawę z mlekiem i czasem pobyć sam.

Nie znoszę...

Przepełnionych autobusów miejskich. Metra w godzinach szczytu. Mówić o sobie.

Moja aktualna obsesja...

To mój autorski pokaz. Żyję tylko tym, i jeśli nie odbije się to na moim zdrowiu psychicznym i fizycznym będę przeszczęśliwy.

Wiosną 2015 w mojej szafie musi znaleźć się…

Chociaż jedna rzecz z metką MACIEK SIERADZKY.

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy...

Zgłodniałem!