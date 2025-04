Lucyna Seremak

Chcąc zrobić wrażenie na imprezie nie zawsze musimy decydować się na seksowną sukienkę. W odpowiedniej oprawie nawet oversize'owa marynarka może wyglądać niezwykle kobieco i uwodzicielsko.

Modnie na imprezę - robimy wrażenie!

|Marynarka Martin Maison Margiela x H&M, ok. 599 zł, top Alexander Wang x H&M, ok. 129,90 zł, szorty adidas , ok.119 zł|

W listopadzie do wybranych sklepów H&M trafi kolekcja sygnowana logiem Balmain. Znając Oliviera Rousteinga i styl marki można domyślać się, że będzie ona pełna wyrazistych, imprezowych modeli. Nie mogąc się doczekać na tę premierę przygotowałam stylizację z moimi ulubionymi ubraniami z poprzednich kolaboracji.

|Bransoletki Solar ok. 59 zł, obrączka Ania Kruk x She/s a Riot, ok. 25 zł, pierścionek vintage,

skórzana bransoletka vintage|

Podstawą stylizacji jest oversizowa marynarka Martin Maison Margiela x H&M. Sama w sobie może nie jest bardzo seksowna, ale w połączeniu z topem Alexandra Wanga o głębokim dekolcie i krótkimi szortami zmienił się jej charakter. A wysokie szpilki zawsze dodają kobiecości, zwłaszcza noszone na gołe nogi.

|Buty Kazar, ok. 599 zł, torebka Mango, ok. 39 zł|

Porada bloggerki modowej

Jeśli masz wątpliwości czy tunika, koszula lub marynarka są wystarczająco długie by spełnić funkcję sukienki, załóż szorty. Proste, dopasowane do stylizacji nie będą rzucały się w oczy, a sprawią, że nie będziesz się martwić czy podczas chodzenie odsłonisz więcej niż byś chciała.

|Puder w kompakcie Bourjois ok. 59 zł, cienie Marc Jacobs, ok. 175 zł, maskara Revlon, ok. 52,90 zł

zapach Balmain, ok. 195 zł|

W imprezowym makijażu zawsze stawiam na wysokiej jakości kosmetyki by mieć pewność, że make-up wytrzyma całą noc. Bazą jest jedwabisty puder w kompakcie. Ładnie wyrówna koloryt skóry, a dzięki lusterku można dokonać poprawek w trakcie imprezy. Oczy podkreśliłam moimi ulubionymi mocno napigmentowanymi cieniami i wodoodpornym tuszem. Kropką nad „i” są uwodzicielskie perfumy Balmain Extatic.

Tekst: Lucyna Seremak

