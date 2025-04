Cytując motto z pewnej koszulki "simple things work f*$king better" mam dziś dla was prostą stylizację. Połączenie ascetycznej w formie spódnicy z bluzką w nie do końca klasycznym wydaniu tworzy doskonałą bazę. Wystarczy założyć swoje ulubione sneakersy i można ruszyć na podbój miasta. Albo wyciągnąć z szafy szpilki oraz błyszczyk dodający ustom kuszącego blasku i ruszyć na podbój męskich serc.

Z szafy Lucy - pomysł na look ze sportowymi butami

|koszula Friends With Benefits / Ptasia 6, cena ok. 169 zł, spódnica Stradivarius ok. 59 zł |



Gdy decydujesz się założyć prześwitującą bluzkę, taką jak ta od Friends With Benefits pamiętaj o odpowiedniej bieliźnie. Wybierz ładny stanik w korespondującym kolorze. Jeśli twój brzuch nie wygląda jak te na pokazie Victoria's Secret załóż body. Może nawet być wyszczuplające, o ile współgra ze stylizacją. Poczujesz się pewniej, gdy nie będziesz musiała ciągle zastanawiać się czy twoje fałdki są widoczne.

- radzi Lucy

|zegarek Timex, ok. 150 zł, niebieska bransoletka Solar, ok. 49 zł, granatowa bransoletka Joanna Ecrin|

|buty New Balance, ok. 300 zł|

W makijażu też postawiłam na prostotę. Zrezygnowałam z podkładu i różu, jedynie drobne niedoskonałości i cienie pod oczami zakamuflowałam korektorem. Kształt oczu wymodelowałam paletką cienie Urban Decay i podkreśliłam czekoladowym eyelinerem w kremie. Podkręcająca maskara Benefit Cosmetics sprawiła, że spojrzenie nabrało zalotnej tajemniczości. Na usta nałożyłam transparentny błyszczyk dodający blasku.

|Cienie Urban Decay, ok. 119 zł, korektor Maybelline, ok. 20 zł, eyeliner Bobbi Brown, ok. 102 zł,

mascara Benefit Cosmetics, ok. 125 zł, błyszczyk Max Factor, ok. 37 zł|

Autor tekstu: Lucyna Seremak

