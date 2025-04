Lottie Moss dla Calvin Klein Jeans

Lottie Moss, jak można się już domyślić to nastoletnia siostra przyrodnia Kate Moss. W końcu mając takie nazwisko, nic dziwnego, że śliczna nastolatka jest coraz częściej angażowana do modowych projektów. Chociaż nie jest zbyt podobna do swojej słynnej siostry to trzeba przyznań, że dziewczyna ma to coś. Pełne usta, dziewczęcy wdzięk i zawadiackie spojrzenia. Dla nas bomba!



Lottie Moss dla CK Jeans

Tym razem Calvin Klein zaangażował młodą Brytyjkę do projektu swojej linii Calvin Klein Jeans i popularnego sklepu internetowego Mytheresa.com. Jak widać na kilku czarno-białych zdjęciach Lottie radzi sobie doskonale. Zdjęcia są dojrzałe, w stylu lat 90. i słynnej... "Lolity" Nabokova.

Jak oceniacie wschodzącą gwiazdę brytyjskiego świata modellingowego? Lottie Moss ma szanse na równie wielką karierę jak Kate? W sumie start ma zapewniony...

Zobaczcie piękną Lottie M. w sesji dla Calvin Klein Jeans: