W dzisiejszych czasach własny styl i kreatywne podejście do trendów jest ważniejsze niż ilości sukienek w szafie. Dlatego projektanci Simple CP czerpią inspirację ze zdjęć street fashion - Satorialista czy Tommy'ego Ton'a. Nawet poszli o krok dalej! Zrezygnowali z tradycyjnego lookbooka i przenieśli go na londyńskie ulice. Wszytko po to żeby klientki mogły przekonać się, jak ubrania układają się podczas noszenia. Jak wyszło? Zobaczcie same!

Kolekcja Ready-to-Wear na jesień 2015

W najnowszej kolekcji Simple CP zauważyć można wiele nawiązań do stylu malowniczych lat 70. Znajdziecie w niej kobiece stylizacje, które sprawdzą się na co dzień - lekka sukienka zestawiona z kozakami z wysoką cholewką, długie kamizelki z dzwonami czy duet marynarki ze spodniami w minimalistycznym męskim stylu.



Kolekcja zaskakuje wyrazistą i odważną jak na sezon jesienno-zimowy kolorystyką – obok klasycznych czerni, bieli, grafitów znajdziemy mocne, elektryzujące kolory - róż, pomarańcz, turkus i limonka. Hitem są dodatki – torby i kozaki z frędzlami, metaliczne kopertówki, szpilki z pomponem - kobiece, ale z przymrużeniem oka. Zakochałyśmy się w nich bez pamięci!

