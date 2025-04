Blanka Jordan i Zuzanna Wachowiak twórczynie marki bizuu zainspirowane stylem lat 70., wiosną i latem 2015 proponują bardzo romantyczną kolekcję podkreślającą siłę, która tkwi w kobiecej sylwetce. Lookbook, który zawiera ponad 60 sylwetek to zestaw boskich stylizacji, w które same z chęcią byśmy się ubrały. Od kobiecych sukienek, przez eleganckie stroje do pracy, aż po plażowe szaleństwo o kwiatowym zabarwieniu.

Kolekcja bizuu na wiosnę i lato 2015

Motywem przewodnim najnowszej kolekcji marki jest florystyczny print nadrukowany na różnych rodzajach tkanin. Przeważają delikatne, pastelowe barwy – blady róż, błękit, biel oraz beż. Nowością dla bizuu jest zaznaczenie kobiecej sylwetki poprzez ołówkowe spódnice, kombinezony oraz szerokie spodnie z kwiatowym nadrukiem.

Projekty z wiosenno-letniej kolekcji wykonane są z lekkich, naturalnych materiałów – jedwabiu, koronek, gipiur, angory, których delikatność przełamuje skóra naturalna, ekologiczna oraz neopren.

