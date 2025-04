Jedną z bardzo silnych tendencji tego sezonu jest sportowy szyk, którego bazą są długie spódnice. Luźny krój i mocne kolory to nie tylko bardzo kobiece rozwiązanie, ale i świetna alternatywa dla spodni. Przede wszystkim w czasie ciepłych miesięcy. Odrobina stylu końca lat 80. z nowoczesnym sznytem.

Ubierz się w stylu Victorii Beckham

Victoria Beckham na swoim nowojorskim pokazie zaprezentowała nietuzinkowe sylwetki, które ku naszej uciesze można w łatwy sposób stworzyć z ubrań ze znanych sklepów. Ciekawe połączenie indygo z pomarańczem a do tego białe buty i duża torba. Look dobry zarówno do pracy jak i na randkę. Szybki i łatwy.

Zabudowane buty zamieniłyśmy na modne klapki na niskim słupku, które znalazłyśmy w H&M. Torbę wybrałyśmy z tych dostępnych na Zalando.pl - nasz wybór padł na model Calvin Klein - wcale w niewygórowanej cenie. Do tego top od Andrzeja Jedynaka i plisowana spódnica z Airfield. Look gotowy.

fot. FREE

