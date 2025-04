Namawiamy was, aby wiosną i latem zrezygnować ze stylizacji w ciemnych kolorach. Zachęcamy was do wypróbowania czegoś nowego. Co powiecie na stylizacje w delikatnych barwach? Elegancką, którą będziecie mogły założyć na wiele okazji? Taki look udało się nam wypatrzeć podczas pokazu Agnes B. Zobaczcie, gdzie kupicie ubrania w podobnym stylu!

Zainspiruj się lookiem z pokazu

Trencz udało się nam znaleźć w nowej kolekcji H&M. W tej sieciówce znalazłyśmy również białą ołówkową spódnicę. Do tego dodałyśmy pudrowo różowy sweterek z Mango. Zaś całość dopełniły dodatki. Zamszowe czółenka Bruno Premi (znajdziecie je w Zalando.pl), biała torba Michaela Korsa i okulary przeciwsłoneczne Ray Ban. Klasycznie i stylowo, czyli tak jak lubimy najbardziej!

fot: FREE/Agnes B

Więcej modnych propozycji na wiosnę 2016:

